اعرف الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران.. السر في Google Flights

تحاول شركة جوجل Google، تطوير خدماتها بشكل مستمر بما يتواكب مع التكنولوجيا الحديثة حول العالم، ومؤخرا كشفت الشركة عن تطبيق Google Explore، الذي يستخدم لحجز رحلات الطيران لتوفير الوقت والجهد، حيث يمكن للراغبين في حجز تذاكر الطيران، التخطيط لرحلة كاملة عبر Google Flights.

البعض يتساءل عن الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران، وهو ما أعلنت عنه شركة «جوجل»، في بيان لها، إذ قالت إنّه يمكنك تحديد الوجهة والفنادق وأماكن الزيارة وحتى تذاكر الطيران، فضلا عن تتبع الأسعار والتنبيهات وحتى الوصول إلى مواقع ويب متعددة للحصول على أفضل سعر متاح.

أفضل وقت لحجز تذاكر الطيران عبر Google Flights

محمد جاد المرشد السياحي، أكد لـ«الوطن»، أن ميزة Google Flights ستوفر الوقت والجهد والمال، من خلال اختيار أفضل الأسعار، حيث ترتبط أسعار تذاكر الطيران بالعرض والطلب، وتكون الأسعار دائما أرخص عندما يكون هناك المزيد من المقاعد المتاحة، موضحا أنه بالنظر إلى بيانات Google Flights، تميل أسعار تذاكر الطيران إلى الانخفاض قبل نحو 3 أشهر من العطلة.

أفضل وقت للسفر وحجز تذاكر الطيران، وفق «جاد»، يكون في أواخر شهر ديسمبر: «النصف الثاني من شهر سبتمبر وقتاً جيداً للنظر في خياراتك وإعداد تنبيهات لتتبع الأسعار على Google Flights»، متوقعا أن تزيد نسبة الطلب على السفر للخارج هذا العام.

Google أدرجت تجربة البحث التوليدية (SGE) إلى بحثها جنبًا إلى جنب مع Google Flights وهي الميزة الجديدة التي توفر معلومات حول الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران لوجهة معينة.

اختيار الوقت المناسب لحجز تذاكر الطيران، من أهم ما يبحث عنه الراغبون في السفر، وفقا لـ«جوجل»، لذلك ستوفر ميزتها الجديدة ذلك، فضلا عن توفير أفضل الأسعار الممكنة، ومساعدة المستخدمين على التخطيط للأشياء بشكل أفضل.

كيفية استخدام ميزة Google Flights؟

ويمكنك ببساطة استخدام ميزة Google Flights، من خلال التسجيل في برنامج SGE من Google، حيث يمكنك التوجه إلى موقع جوجل، وقم بتسجيل الدخول باستخدام حساب Google الخاص بك والتسجيل في البرنامج، بمجرد التسجيل، اتبع الخطوات أدناه لاستخدام الميزة، كالتالي:

- افتح بحث Google باستخدام أي متصفح ويب على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف.

- توجه إلى Google Flights وأدخل تفاصيل الوجهة وتاريخ السفر وعدد الركاب واضغط على خيار البحث.

- النتيجة التي تتضمن قائمة برحلات الطيران المتاحة لتلك الوجهة، سيكون هناك قسم SGE الذي سيقوم بتحليل الاتجاه الكامل لتذاكر الطيران لتلك الوجهة وإعلام المستخدمين ما إذا كان هذا هو الوقت المناسب لحجز التذكرة.

- إذا لم يكن الأمر كذلك، فسوف يصدر مستشارًا عامًا يوضح الوقت المناسب لحجز التذكرة.