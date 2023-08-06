تفاصيل عرض البنك الأهلي لتقسيط تذاكر الطيران على 12 شهرا.. اعرف آخر موعد

ينتظر كثيرون من محبي السفر عطلة الصيف، حتى يتمكنوا من السفر عبر خطوط مصر للطيران، لقضاء عطلة مميزة، وفي كثير من الأحيان يجدون صعوبة في دفع قيمة تذاكر الطيران، الأمر الذي جعل البنك الأهلي المصري يتيح للعملاء فرصة الحصول على تذاكر الطيران بالتقسيط لمدة 12 شهرا بدون فوائد، على أن يتم دفع أول قسط من الشهر الثالث مع بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري، على أن يكون العرض ساريا حتى 31 أغسطس 2023 عند شرائها «أونلاين».

وحدد البنك الأهلي الشروط الخاصة بالاشتراك في العرض، بالتعاون مع مصر للطيران، والتفاصيل الكاملة للراغبين في شراء التذاكر بالتقسيط على مدار 12 شهرا بدون فوائد.

ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة للاشتراك في العرض، التي حددها البنك الأهلي المصري، وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي، وجاءت كالتالي:

شروط شراء تذاكر الطيران بالتقسيط من البنك الأهلي المصري

- يتم تقسيط قيمة التذاكر لمدة 12 شهرا بدون فوائد لعملاء بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري.

- العرض الخاص بتقسيط تذاكر الطيران ساري من 15 يوليو و حتى 31 أغسطس 2023.

- يمكن الحصول على عرض تذاكر الطيران بالتقسيط «أونلاين» فقط.

- العرض غير ساري على تذاكر الوجهات المتعددة.

ويتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء الكثير من المنتجات التي يرغبون بها ويحتاجون إليها بالتقسيط وبدون فوائد، للتسهيل على العملاء فرصة شراء ما يحتاجون إليه.