أسعار تذاكر الطيران السعودي.. اعرف أقل تكلفة لأداء الحج 2023

يرغب العديد من الأشخاص في أداء الحج والذي يرتبط بأوقات محددة من العام، في شهر ذي الحجة، وتبدأ مناسكه بالإحرام من الميقات، قبل دخول مكة والطواف، ولابد من السفر إلى مكة للحج، وهو الركن الوحيد من أركان الاسلام المرتبط بمكان محدد، فيما يفضل الكثيرون السفر إلى الحج بالطيران، وتتفاوت أسعار تذاكر الطيران السعودي لأداء مناسك الحج 2023.

أسعار تذاكر الطيران السعودي.. زيارة بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج 2023

ووفقاً للموقع الرسمي لشركة الخطوط الجوية السعودية، فإن أسعار تذاكر الطيران السعودي لأداء الحج 2023 للرحلة ذهاب وعودة، والتي تبدأ قبل وقفة عرفات بحوالي 4 إلى 5 أيام، فيما أنَّ موعد العودة بعد انتهاء أيام التشريق لأداء كافة المناسك، تكلفتها حوالي 2500 ريال سعودي.

أسعار تذاكر الطيران السعودي لأداء الحج 2023

ويعادل مبلغ 2500 ريال سعودي لأسعار تذاكر الطيران السعودي للتمكن من أداء الحج 2023، ما قيمته بالعملة المحلية 20 ألف و500 جنيه، وفقاً لسعر الصرف الرسمي المعلن من البنك المركزي المصري.

ووفقا للمعلن على الموقع عن أسعار تذاكر الطيران السعودي لموسم الحج 2023، فإنَّ الرحلة تستغرق أقل من 3 ساعات بدون توقف من مطار القاهرة إلى مطار جدة، وتكلفة الرحلة الواحدة 2500 ريال.

مواعيد حجز تذاكر الطيران السعودي لأداء الحج 2023

ويبدأ موعد بداية رحلات الحج 2023 لأغلب شركات الطيران بالمنطقة، من مساء الاثنين الموافق 26 يونيو المقبل وحتى مساء السبت الموافق 1 يوليو لأداء الفريضة، فيما يمكن الحجز قبل هذا الموعد، وهو الأمر الهام معرفته لتحديد أسعار تذاكر الطيران السعودي قبل الحجز.

الحج 2023.. موعد وقفة عرفة

ووفقا للتوقيت الفلكي المعلن عن موسم الحج 2023، فقد تم تحديد موعد وقفة عرفة مساء يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو حيث يقوم الحاجون بالمبيت في منى، ثمَّ الذهاب إلى جبل عرفة للوقوف والتعبد حتى مغيب شمس يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وبالتالي لابد من شراء تذاكر الطيران إلى السعودية قبل هذا الموعد.