«تعليم الدقهلية» تبحث تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

عقد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، اجتماعا موسعا مع هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم ومديري عموم المديرية ومديري الإدارات الداخلية بالمديرية، وموجهي عموم المواد والأنشطة ومجلس أمناء المديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلاء الإدارات والتوجية المالي والإداري والأخصائيين الاجتماعيين ومجلس اتحاد الطلاب.

تفعيل مجموعات الدعم المدرسي

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان، إلى أن الاجتماع جاء من أجل مناقشة عدة أمور منها كيفية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي لتخفيف العبء الاقتصادي عن الأسرة المصرية، على أن يتم اختيار المدرسين الأكفاء، مشددا على الالتزام بالقرار الوزاري المنظم لمجموعات الدعم.

وأوضح أن المرحلة القادمة هي مرحلة الانتخابات الرئاسية، ويتطلب ذلك من التربية والتعليم تقديم الدعم الكامل بتوفير المدارس للجان الانتخابية وتوفير كافة الإمكانيات من أثاث وخدمات طوال أيام الانتخابات، مؤكدا ضرورة ظهور التربية والتعليم بشكل مشرف يليق بها.

مناقشة امتحانات الفصل الدراسي الأول

وناقش وكيل وزارة التعليم، كل ما يخص الامتحانات الخاصة بالشهور وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 بصفوف النقل والشهادة الإعدادية، مشيرا إلى أن الشهادة الإعدادية بنظام البوكلت لتوفير الوقت والجهد والإمكانيات وإعطاء كل طالب حقه.

كما أكد على مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من تسكين المعلمين بمسابقة الـ30 ألف معلم، الدفعة الأولى، وجرى توفير رابط لدخول المعينين للاستعلام عن اسم الإدارة التعليمية المسكن بها واسم المدرسة، وطالب مدير الموارد البشرية بتسليم العقود بالإدارات التعليمية للتوقيع عليها.

تفعيل اليوم الرياضي

وأكد «شعبان» على تفعيل اليوم الرياضي والمسابقات الفنية والموسيقية والثقافية لجذب وتشجيع الطلاب للتواجد داخل المدرسة، وشدد على تفعيل حصر الغياب بالمدارس، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بغياب الطلاب وفصل الطلاب الذين تعدوا نسبة الغياب القانونية.