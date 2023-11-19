إجراء التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم بـ«تعليم الدقهلية»

شهد هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الأحد 19 نوفمبر، التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم، من أجل إدارات بنى عبيد وميت سلسيل، والتي أقيمت بمدرسة المنصورة المتميزة الرسمية للغات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع أبنائنا الطلاب على حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه.

وتجري المسابقة على مرحلتين، المرحلة الأولى تم التصفية فيها في الإدارات الدرجة الأولى، والتصفية الثانية بين إدارات الدرجة الثانية.

واشترك في المسابقة جميع مدارس الإدارات التعليمية بمختلف المراحل، وتجرى على 3 مستويات، المستوى الأول يتضمن حفظ القرآن الكريم كاملا، وتفسير الأجزاء 28 و29 و30، فضلًا عن حفظ كتاب «الأربعون النووية».

أما المستوى الثاني فيتضمن حفظ من سورة يونس إلى سورة الناس، وتفسير الجزئين 29 و30، بالإضافة إلى حفظ 20 حديثا من كتاب «الأربعون النووية».

ويشمل المستوى الثالث الحفظ من أول سورة القصص إلى سورة الناس، وتفسير الجزء 30 وحفظ 10 أحاديث من كتاب «الأربعون النووية».

وسيتم الإعلان عن النتيجة يوم الخميس المقبل.