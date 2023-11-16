«تعليم الدقهلية» تطلق مبادرة «بالعلم نرتقي» لإعداد الصف الثاني من القيادات

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، إطلاق مبادرة «بالعلم نرتقي» لإعداد الصف الثاني من القيادات التربوية بالمحافظة، لتخفيف الأعباء عن القيادات الحالية وتجنب الارتباك بالمؤسسة عند الإحالة إلى سن التقاعد.

إطلاق مبادرة بالعلم نرتقي بالدقهلية

وأوضح «شعبان» في بيان له، أن الإعداد المهني السابق لشاغلي معظم الوظائف الإشرافية يستلزم الاهتمام ببرامج الإعداد والتنمية وإعداد الأفراد على أساسيات القيادة والإدارة، مضيفا أن التفكير الإداري الناجح المتميز يحمل القيادات الإدارية الأولى مسئولية تكوين القائد البديل ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب في الوقت المناسب، وذلك لمعرفة القائد الحالي باحتياجات القيادة التالية له لاستمرارية نجاح المؤسسات.

وفي سياق متصل، أكد «شعبان»، أنه برعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة تم إعداد ندوه بمدارس إدارة شرق المنصورة مدرسة الملك الصالح الإعدادية بنين وندوه بمدرسة الدكتور احمد زويل الإعدادية بنات بالتعاون بين التربية والتعليم والمجلس القومي للمرأة بالدقهلية بقيادة الأستاذة الدكتورة أمينة شلبي.

وأوضح أن مبادرة بلدنا أمانة تتضمن إعداد مشروع تنمية الأسرة المصرية لنشر الوعى التثقيفى للحد من الظواهر السلبية بالمجتمع وتنمية الروح الإيجابية نحو المشاريع القومية والمبادرات الوطنية وتعزيز الأمن الفكرى فى البيئة التعليمية.

وقال «ناصر» إن الدقهلية تصدرت المحافظات في عقد العديد من المبادرات التي تمس جوانب الحياة والأسرة المصرية وتعزيز الأمن الفكري.