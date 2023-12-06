تقنية جديدة تقلب الموازين في كرة القدم.. ما قصة الشريحة الإلكترونية؟

على مدار تاريخ كرة القدم، لم يأت قانون أكثر جدلًا من «التسلل» الذي شهد تغييرات عدة على جميع مستوياته، ولا يزال يجرى عليه العديد من التغييرات، على أن يظهر التعديل الأخير في بطولة يورو 2024، المقرر إقامتها في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

ما الشريحة الجديدة التي ستظهر في يورو 2024؟

لتقليل هامش الأخطاء، سيجرى الاستعانة بتقنية جديدة تعمل على الكشف عن حالات التسلل بدقة شديدة، بأقل نسبة خطأ، باعتبارها تتواجد داخل الكرة المستخدمة داخل الملعب، من خلال زرع شريحة شريحة إلكترونية جديدة ستساعد الحكام في تحديد التسلل وركلات الجزاء وبعض الحالات الجدلية، بحسب شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

الشريحة تحدد الوقت الذي تغادر فيه الكرة قدم اللاعب، قبل أن تصل إلى زميله داخل الملعب، ما يساعد في حسم مواقف التسلل المثيرة للجدل على جميع الأصعدة، وذلك من خلال استخدام تقنيات غير مسبوقة قادرة على تحديد نقطة التسلل بقوة.

الشريحة تساهم أيضا في رسم صورة إلكترونية، لتصبح قادرة على تحديد المكان الذي لمست فيه الكرة أي لاعب، الأمر الذي بدوره يساعد على تحديد ركلات الجزاء ولمسات اليد ومخالفات عدة أثارت الجدل في السنوات الماضية.

لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يبحث تطوير حالات احتساب التسلل، إذ اقترح تغيير قواعد احتساب التسلل على أن تحتسب حال كان المهاجم متسللًا بكامل جسده أمام دفاع الفريق الأخر، وجرى تطبيقه فعليًا في عدد من الدوريات الدرجات الأدنى في ألمانيا وإيطاليا، وذلك قبل تعميم التجربة بالكامل.

من المقرر أن تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا، على أن تنطلق خلال الفترة بين 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024، ولن يشارك المنتخب الروسي بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على إثرالأزمة الروسية الأوكرانية.