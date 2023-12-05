نتائج مباريات دوري «حياة كريمة» في كفر الشيخ اليوم.. تعادل «محلة دياي»

انطلقت مباريات المجموعة «أ» من دورى «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، على ملعب مركز التنمية الشبابية بدسوق، دوري خماسى كرة القدم بقرى حياة كريمة بين فرق «محلة دياى، والشون، ومنية جناج، وجماجمون»، والذى تُنظمه وزارة الشباب والرياضة، بالقرى التى لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة» ضمن المبادرة الرئاسية.

نتائج منافسات اليوم

ومن جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ مباريات اليوم أسفرت عن تعادل فريق الشون مع فريق محلة دياى 2-2، وفوز فريق منية جناج على جماجمون بهدفين نظيفين، وفوز الشون على جماجمون بهدفين نظيفين، مضيفاً أنّ دورى «حياة كريمة» يجرى بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، ودسوق، وسيدى سالم، والحامول»، ويُشارك به 32 فريق و256 لاعب من سن 16 حتى 25 عام من شهر نوفمبر حتى نهاية إبريل 2024.

منافسات دوري «حياة كريمة»

وتتجدد منافسات دوري «حياة كريمة»، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، ومحمد مرسى، مدير إدارة شباب دسوق، ومن تنظيم فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

ويتكون كل فريق من 8 لاعبين منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتُقسم الفرق إلى أربعة مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.