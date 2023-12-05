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أمير قطر يثمن الجهود المصرية في التوصل لهدنة بقطاع غزة

كتب:

فادية إيهاب
01:05 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
أمير قطر

أمير قطر

جدد الشيخ تميم بن حمد، أمير قطر، شكره للدور المصري بشأن تحقيق هدنة إنسانية داخل قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، والتي تناقلت كلمته ومضمونها جاء: «أجدد الشكر لجمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية على تعاونهما في تحقيق الهدنة مؤخرا وتنفيذها». 

كلمة أمير قطر عن غزة 

ما قاله أمير قطر، جاء خلال كلمته خلال قمة مجلس التعاون الخليجى الـ 44، متابعا: «سوف نبذل جهدنا بالتعاون مع شركائنا الدوليين والإقليميين للتوصل إلى وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية». 

كما أكد الشيخ تميم بن حمد، مواصلة العمل باستمرار على تجديد الهدنة والتخفيف عن المدنيين في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الهدنة ليست بديلاً عن الوقف الشامل لإطلاق النار.

وانطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 44 لقمة مجلس التعاون الخليجي، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتي تنعقد وسط تحديات إقليمية كبيرة أبرزها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 

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