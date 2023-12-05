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زراعة أشجار وتجميل حوائط في احتفالات كفر الشيخ باليوم العالمي للتطوع

كتب:

مصطفى عنز - خير الله فؤاد
01:31 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

شارك 50 شاباً وفتاة من أعضاء أندية التطوع، من مراكز شباب بيلا بمحافظة كفر الشيخ، احتفالات اليوم العالمي للتطوع، الذي تُنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

فرصة لتأكيد روح الانتماء

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ اليوم العالمى للتطوع يمنح الفرصة للشباب لتأكيد روح الانتماء، والحث على الشعور بالمسئولية المجتمعية ومشاركته فى التنمية، وغرس القيم التطوعية بعقول الشباب، واستثمار طاقاتهم فى مشروعات تعود بالنفع على مجتمعاتهم، لافتاً أنّ فرق أندية التطوع، قاموا بأعمال النظافة والدهانات وزراعة الأشجار فى جو يملئه المرح، والرغبة فى المساهمة المجتمعية كتطوع منهم، وإرساء نموذج حى للاهتمام بالشوارع والأحياء.

ورشة عمل للأطفال في متحف كفر الشيخ 

كما نظم القسم التعليمي بمتحف آثار مدينة كفر الشيخ ورشة فنية تثقيفية تناولت التعريف بمفهوم التطوع وأهميته في المجتمع بشكل مبسط لمجموعة من أطفال مدرسة المنتزة للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة شرق مدينة كفر الشيخ، وذلك ضمن فاعليات متحف آثار كفر الشيخ طوال هذا الأسبوع، بالاحتفال باليوم العالمي للتطوع.

وشارك التلاميذ خلال الاحتفال باليوم العالمي للتطوع ، داخل أروقة متحف آثار مدينة كفر الشيخ، بالمحافظة، ضمن أعمال ورش فنية للرسم، وكذلك تثقفيه ومعرفية، والتي بدورها تهدف إلي نشر روح التعاون، والعمل علي حق أفراد المجتمع نحو التطوع لبناء مجتمع مشرق.

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بقلم مصطفى عنز - خير الله فؤاد