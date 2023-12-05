مان يونايتد يفقد السيطرة على غرفة الملابس.. التمرد يضرب صفوف الشياطين الحمر

يعيش الهولندي إيريك تين هاج مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي حالة من انعدام الثقة وفقدان السيطرة على كافة الأصعدة، بسبب تمرد نجوم الشياطين الحمر على الأوضاع السيئة التي يمر بها الفريق على مدار سنوات، وخاصة منذ بداية الموسم.

ما أسباب تمرد لاعبي مانشستر يونايتد

تمرد واضح أعلنه نجوم مانشستر يونايتد على مدربهم الهولندي إيريك تين هاج، ما بدوره أدى إلى تفكك وغضب داخل غرفة ملابس الفريق، وفقدان السيطرة عليها من قبل المدرب بشكل شبه كامل، بحسب شبكة «سكاي سبورتس».

ويرى بعض اللاعبين أن أسلوب تين هاج التدريبي صعب للغاية، ويتطلب الكثير من الجهد البدني والذهني، ما يؤدي في النهاية إلى إرهاق شديد دون جدوى، كما أن بعض اللاعبين لا يتفقون مع طريقة الهولندي في إدارة التدريبات، إذ يروون أنه يركز على الجوانب التكتيكية أكثر من الفنية.

بعض اللاعبين أيضًا لديهم أزمة مع تين هاج الذي يعتمد سياسة التفضيل، من خلال تفضيل بعض اللاعبين على حساب آخرين، ما يؤدي إلى عدم رضا بعض اللاعبين عن دورهم في الفريق، كما أبعد تين هاج بعض اللاعبين عن الفريق، مثل ميسون جرينوود وأنتوني مارسيال، ما زاد من شعور هؤلاء اللاعبين بالإحباط.

نتائج الفريق كانت أيضًا سببًا في حالة التمرد، إذ حقق مانشستر يونايتد نتائج مخيبة للآمال في بداية الموسم، من خلال الخسارة في 3 مباريات من أصل 5، ما أدى إلى ضغط كبير على اللاعبين وتسبب في أصابتهم بالإحباط والغضب.

وبحسب التقارير الصحفية، فإن تين هاج قد عقد اجتماعًا مع اللاعبين لمناقشة هذه المشكلة، ومحاولة إيجاد حل لها، ومن المتوقع أن تتدخل إدارة النادي لحل هذه الأزمة، وذلك من أجل حماية مصالح النادي وإيقاف نزيف النقاط.