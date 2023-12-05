إزالة 100 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية في المنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الوحدات المحلية بالاستمرار في تنفيذ الحملات الميدانية لمتابعة الحالة العامة داخل المراكز والقرى، ورصد كل حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك للقضاء على عشوائية البناء، وإزالة التعديات والتصدي بكل حسم وتطبيق القانون على المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

من جانبها، تمكنت الوحدات المحلية في مركزي بني مزار ومطاي من إزالة 64 حالة تعد منها 44 حالة تعد في بني مزار بقريتي (أبوجرج – الحسينية - شلقام) والأحياء الرئيسية بالمدينة وغلق ورشة بدون ترخيص، و20 حالة تعد بقريتي (بردنوها - أبو عزيز) وحي غرب وشمال مدينة مطاي، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

إزالة 36 حالة تعد بالبناء المخالف

وفى مركزي سمالوط والمنيا، نظمت الوحدات المحلية حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيث أسفرت الحملات عن إزالة 36 حالة تعد بالبناء المخالف منها 26 حالة تعد بقرية دفش التابعة للوحدة المحلية لقرية قلوصنا وحي شمال مركز سمالوط، إلى جانب إزالة 10حالات تعد على أرض زراعية بمركز المنيا بقرى (نزلة حسين ـ البرجاية - بني محمد سلطان - تلة) وإزالة دور تاسع علوي لتجاوز قيود الارتفاع بحي شمال مدينة المنيا.