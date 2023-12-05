تعرف على رسوم استمارة الشهادة الإعدادية وطرق السداد ورابط التسجيل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي ستسدد في حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي.

رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب يسدد رسوم امتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبلغ 158جنيها، موضحة أنه لا يجوز الإعفاء من الرسوم المقررة بقوانين، مع إلزام ولي الأمر بالسداد، بالإضافة إلى طابع دعم وتمويل المشروعات التعليمية بقيمة 10 جنيهات لكل طالب.

وأتاحت الوزارة رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية علي بوابة مركز المعلومات، وحتى 31 من نفس الشهر، استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

وكشفت الوزارة خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي الحالي 2023-2024، كما يلي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط على رابط تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- كتابة البريد الإلكتروني الموحد على منصة Office365.

- تسجيل الدخول.