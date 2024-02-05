الأوراق المطلوبة للكشف الطبي للخدمات المتكاملة.. 22 حالة مستحقة

يهتم المئات من ذوي الهمم بمعرفة الأوراق المطلوبة للكشف الطبي للخدمات المتكاملة، وذلك من أجل استيفاء المعاملات الحكومية للحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والاستفادة من الممزات العديدة التي تقدمها الحكومة المصرية لهذة الفئة من المواطنين، ومنها الحق فى الجمع بين معاشين، الكشف المجاني في المستشفيات، والإعفاء من الضرائب، والدمج في المعاهد والجامعات والمدارس، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، بجانب الإعفاء من الرسوم الجمركية على الأجهزة التعويضية والسيارات المجهزة.

الأوراق المطلوبة للكشف الطبي للخدمات المتكاملة

وتأتي الأوراق المطلوبة للكشف الطبي للحصول للخدمات المتكاملة كما يلي:

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- في حالة الأطفال صورة شهادة الميلاد الرقم القومي.

- حضو ولي الأمر«الوصي».

- أصل بطاقة الرقم القومي للوصي وصورة منها.

- قرار الوصاية في حالة المعاق القاصر.

- عدد 2 صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

- الفحوصات الطبية لتحديد نوع الإعاقة والحالة.

هذا وفى ذات السياق، نوهت وزارة التضامن الاجتماعي على الموقع الرسمي الإلكتروني، أن جميع الأوراق الخاصة بالتحاليل والأشعة تقدم خلال 6 أشهر قبل توقيع الكشف، واعتمادها من جهة حكومية معتمدة.

خطوات الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

- يسجل الشخص من ذوي الإعاقة على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان، لتحديد ميعاد ومكان الكشف الطبي.

- تتولى لجنة طبية متخصصة الكشف الطبي.

- تظهر نتيجة الكشف خلال 10 أيام.

- يتم تحديد نوع الإعاقة، واعتماد التقرير الطبي.

- إجراء الكشف الوظيفي من جانب التضامن الاجتماعي لتأكّيد نسبة الإعاقة.

- في حالة صحة كافة الإجراءت، ترسل وزارة التضامن الاجتماعي بطاقة الخدمات المتكاملة للمواطنين على عنوان منازلهم المسجل.

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان في الأونة الأخيرة، المرحلة الثانية الخاصة بطاقة الخدمات المتكاملة، ويمكن الاستعلام عنها بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- الدخول على الموقع المخصص لوزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من هنــــــــــــــــا.

- كتابة رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

- الضغط على أيقونة استعلام.

الأشخاص المستحقون لبطاقة الخدمات المتكاملة

1- الشلل الدماغي.

2- البتر متعدد الأطراف.

3- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

4- ذوي الإعاقات البصرية.

5- صغر أو كبر حجم الرأس.

6- اضطراب طيف التوحد.

7- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

8- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

9- متلازمة داون.

10- ضمور العضلات وذوي القزامة.

11- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

12- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

13- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

14- فقد البصر التام.

15- فقد السمع التام.

16- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

17- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

18- أمراض الدم المزمنة.

19- الإعاقات السمعية.

20- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

21- مريض الهيموفيليا.

22- طيف التوحد.

الاستعلام عن تكافل وكرامة

وفي سياق منفصل، أتاحت وزارة «التضامن» رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي على النحو التالي:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على استعلام عن تكافل وكرامة .

- ادخال الرقم القومي المكون من 14 رقما .

- الضغط على استعلام.

- يظهر نوع البطاقة سواء تكافل أو كرامة.

- التاكد من صحة البيانات، والتى تتضمن «اسم المستعلم، المديرية التابع لها، الإدارة والوحدة الاجتماعية، حالة البطاقة سواء إيقاف أو تجميد أو سارية والسبب، والمبلغ المستحق في حالة الاستحقاق».