«حمو وويكا» يحييان العادات والتقاليد والأكلات القديمة: «أخف دم في أسوان»

لن تتوقف عن الابتسام إذا ما شاهدت فيديوهات «حمو وويكا»، شابان من صعيد مصر يأسران القلوب ويحصدان ملايين المشاهدات بخفة دم اسثنائية، وروح خفيفة، وأكلات أسوان التراثية، ومعالم الجنوب، ويشجعان السياحة التي تأتي رأسًا من الأجداد إلى صحراء ونيل قرية «غرب سهيل» الساحرة بالنوبة، تلك هي مقومات النجاح، قليل من الخبرة وكثير من اللذاذة والإفيهات الارتجالية، ما جعلهما أيقونة مصرية يتابعها ملايين.

عبر منصة «تيك توك»، يتابع «ويكا» أكثر من مليوني مستخدم، بينما يتابع «حمو» 500 ألف شخص، وحينما أنتجا فيديو سويًا من أسوان وصل إلى كل العالم، معظم «النكات واللزمات» في الفيديو تكون تلقائية دون ترتيب مسبق، ما يجعلها تصل للقلب بسرعة كبيرة، شهرتهما جعلت متابعيهم يطالبوهم بمزيد من الأطعمة والأكلات الأسوانية، ويروي «حمو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، كيف بدأ وصديقه، الشهرة وإنتاج تلك الفيديوهات.

رحلة «حمو وويكا» للترويج للسياحة

يدرس «حمو» البالغ من العمر 24 عامًا في كلية الخدمة الاجتماعية بـ أسوان، وتحديدًا مركز كوم أمبو، وقد بدأ في إنتاج الفيديوهات منذ سنتين بمعاونة رفيق الضحك «ويكا»، وأرادا سويًا إظهار جمال أسوان بالعادات والتقاليد والأكلات، وكذلك المناظر الخلابة الموجودة في النوبة: «لقيت ناس كتير فعلًا بتتفاعل معايا وحابة تيجي أسوان».

أكثر ما شهر الثنائي هو تقديم الأكلات الأسوانية القديمة، التي تعلمها «حمو» من جدته، مثل العصيدة والدوكة والإفطار بلبن الإبل، فتلك الفيديوهات عرفت متابعيه على أنواع من الأكلات الغريبة الأسوانية، ووالدته تتابعه على الهاتف كي لا يُخطئ: «جدتي الله يرحمها كان أحلى أكل من إيديها، أنا كنت دايمًا بساعدها، واتعلمت منها الكثير ولو نسيت حاجة باستعين بأمي»، التصوير أيضًا يكون في غرب سهيل مع الزرع والصحراء والنيل، فيعطي مظهرًا خلابًا لدرجة ارتباط متابعيه بتلك الفيديوهات وأطلقوا عليه «أبو عصيدة».

«حمو»: نفسنا نكون سفراء السياحة لأسوان

بالإضافة إلى تقديم العادات والتقاليد والأكلات، يريد حمو وويكا أنّ يكونا سفراء السياحة لبلادهم أسوان، ليزورها كل من في مصر والوطن العربي: «الناس بدأت تزور أسوان، وأحلى حاجة أنّ محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة بيدعمونا»، إذ التقيا بهما في حفلة شباب مصري التي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يتشارك حمو وويكا وصديق ثالث يدعى كرم، الأفكار لإنتاج الفيديوهات كي تكون في أفضل صورة: «إحنا مبسوطين أوي أنّ الفيديوهات بتاعتنا بتوصل لناس كتير»، ورغم الشهرة الواسعة على السوشيال ميديا، إلا أنّ حمو لا يرغب في أنّ يكون هذا هو عمله فقط، وإنما مع شغله الطبيعي: «ينقدم معالم أسوان بشكل أجمل علشان نجذب السياحة، والحمد لله الفديوهات وصلت لناس كتير وزاروا أسوان فعلا».