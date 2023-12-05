القبض على 6 متهمين في جرائم سرقة بالغربية والشرقية

شن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (الغربية -الشرقية) والأجهزة الأمنية، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون، وتمكن من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن الغربية

ضبط تشكيل عصابي ضم 4 عاطلين لاثنين منهم معلومات جنائية، ومن بينهم عميلين سيئي النية - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول طنطا، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المساكن بأسلوب «كسر الأبواب» بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 22 واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها.

مديرية أمن الشرقية

كما جرى ضبط عاطلين حال قيامهما بسرقة 17 بوابة حديدية خاصة «بمقابر» إحدى القرى بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بحوزتهما (سلاح أبيض – عدد من الأقفال الحديدية مكسورة– مجموعة من الأدوات المستخدمة في ارتكاب نشاطهما الإجرامي – دراجة نارية )، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة عدد 4 بوابات حديدية أخرى خاصة بالمقابر بإحدى القرى بدائرة المركز، كما تم بإرشادهما ضبط البوابات المشار إليها لدى عميلهما سيئ النية (عامل خردة – مقيم بدائرة المركز)، جرى ضبطه.