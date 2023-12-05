«تموين الإسكندرية»: ضبط 950 علبة سجائر مجهولة المصدر

أصدر المهندس أحمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات وضبط الأسعار، بناءً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة «السوبر ماركات» والمحمصات بجميع الإدارات التموينية في المحافظة.

ضبط سجائر وسكر وسدق

وقال المهندس محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية، إن إدارة العجمي التموينية، برئاسة ريهام عبد القادر، مديرة الإدارة، ومحمد الشافعي، مفتش الإدارة، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين، نفذت حملة تموينية في نطاق الإدارة، أسفرت عن الآتي:

- تحرير محضر لمحمصة؛ لحيازة 560 علبة سجائر، بدون فواتير وأي مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

- تحرير محضر لمحمصة؛ لحيازة 390 علبة سجائر بدون فواتير وأي مستندات تدل على مشروعية حيازتها، ومجهولة المصدر.

- تحرير محضر لسوبر ماركت؛ لحيازة وتجميع 24 كيس سكر وبيع بأزيد من السعر الرسمي للسكر الخاص بالمبادرة.

- تحرير محضر لسوبر ماركت؛ لحيازة وتجميع 28 طبق سجق زنة الواحد ربع كيلو، بدون بيانات، ومشكوك في صلاحيتها.

اتخاذ الإجراءات القانونية

وأشار «القلش» إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كافة، حيال هذه المخالفات، للعرض على وكيل النائب العام، مع استمرار الحملات التموينية اليومية في جميع الإدارات على مستوى الإسكندرية، لضبط الأسواق والقضاء على ظاهرة رفع أسعار السجائر، غير المبرر، وكذلك مراقبة الأسواق وصلاحية المواد الغذائية.