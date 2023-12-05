ندوة بجامعة طيبة التكنولوجية لحث الطلاب على المشاركة في انتخاب الرئاسة

حث الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، طلاب وطالبات الجامعة، على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأن يكون لهم دور مهم وإيجابي في صياغة مستقبل الوطن، موضحاً أن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية تعد واجباً وطنياً وقومياً، لابد من تأديته لبناء الدولة المصرية، وخاصة في هذا التوقيت، نظراً لما تمر به المنطقة العربية من أحداث وتحديات كبيرة.

مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة

جاء ذلك خلال ندوة عقدها رئيس الجامعة مع الطلاب، بحضور الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وحشد كبير من الطلاب، أكد خلاله على حرص الجامعة على دعم المسار التنموي الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة، ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، مؤكدًا دعم الجامعة لجهود الدولة، وضرورة رفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع، بما يحاك حول وطنهم من أخطار ومكائد، وتصحيح المعلومات المغلوطة، لمواجهة أي مخططات تستهدف أمن الوطن.

الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية

ووجه زين الدين، اتحاد طلاب الجامعة، بتنظيم مشاركة طلاب الجامعة في الانتخابات عبر تكوين مجموعات للذهاب للإدلاء بأصواتهم في المقار الانتخابية، للمقيمين والوافدين بالمحافظة، ورسم صورة مشرفة تليق بجامعة طيبة التكنولوجية، مؤكداً على أهمية الحشد بأعداد كبيرة أمام اللجان الانتخابية لتكون رسالة دعم قوية لوطننا أمام المتربصين في الداخل والخارج.