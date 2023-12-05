وصول جثمان ناهد فريد شوقي إلى مسجد الشرطة استعدادا لصلاة الجنازة

وصل جثمان المنتجة ناهد فريد شوقي قبل قليل، إلى مسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، رفقة عدد من الأقارب والأصدقاء.

ودخلت آية سماحة في حالة من الانهيار التام، عقب وصولها رفقة جثمان ناهد فريد شوقي استعدادا لصلاة الجنازة، وحاول الحضور تهدئتها.

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي

ورحلت المنتجة ناهد فريد شوقي عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز 73 عاما.

رانيا فريد شوقي تنعى ناهد فريد شوقي

ونعت الفنانة رانيا فريد شوقي، أختها المنتجة ناهد فريد شوقي، وكتبت عبر حسابها على فيس بوك: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. لله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بمقدار، توفيت إلى رحمة الله أختي المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي، صلاة الجنازة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد».