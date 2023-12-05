أمنية لم يمهل القدر ناهد فريد شوقي لتحقيقها.. زواج ناهد السباعي

حالة حزن يعيشها الوسط الفني بعد وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاما، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دخلت على إثرها المستشفى.

علاقة استثنائية.. ناهد فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي

المنتجة ناهد فريد كانت لديها أمنية وحيدة تلازمها طوال الوقت وهي زواج ابنتها ناهد السباعي خوفاً عليها من تركها وحدها، ولكن القدر لم يسعفها لتحقيق أمنيتها.

وكانت ناهد السباعي صرحت في أحد البرامج التلفزيونية، أن حبها لوالدتها وتعلقها الكبير بها سبب رفضها للزواج حتى لا تبتعد عنها، قائلة: «أنا مريضة بأمي».

علاقة ناهد السباعي بوالدتها

علاقةناهد السباعي بوالدتها كانت من أشهر العلاقات في الوسط الفني بين الأم وابنتها، فهي ترافقها دائما في المهرجانات والبرامج التلفزيونية، وكانت توثق كل لحظة معها من خلال صور وفيديوهات عبر حساباتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ناهد السباعي كانت صرحت من قبل في أحد البرامج التلفزيونية بأنها ستقلل من نشر صور والدتها بسبب خوفها عليها من الحسد، مضيفة أنها مرتبطة بها لدرجة أنها هي المسؤولة عن اختيار ملابسها.

ونعت ناهد السباعي والدتها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، وكتبت: «البقاء لمن له الدوام، توفت إلى رحمة الله أمي وكل حياتي ناهد فريد شوقي. الجنازة عصرا من مسجد الشرطة الشيخ زايد..البقاء والدوام لله وحده».