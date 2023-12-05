جامعة قناة السويس تخصص حافلات لنقل المغتربين إلى لجان انتخابات الرئاسة

قال الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة ستخصص حافلات لنقل المغتربين من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس أو الطلاب في مختلف الكليات علي مدار أيام الانتخابات الثلاثة.

وأضاف «مندور»، خلال اجتماعه اليوم لمناقشة التنسيقات النهائية للانتخابات الرئاسية المقرر أن تنطلق الأحد المقبل، أن التنسيقات شملت إقامة مقار لتعريف الطلاب بلجانهم الانتخابية من خلال الرقم القومي تسهيلا على الطلاب وتحفيزهم للمشاركة في الانتخابات.

«مندور»: حشد الطلاب للمشاركة في الانتخابات

وقال «مندور»، إنه تم تشكيل لجان تنظيم داخل كل كلية، يرأسها عميد الكلية لتنظيم الحشود المشاركة، مع التأكيد على وجود نقاط للتجمع، لظهور جميع منتسبي الجامعة بالصورة المقبولة التي تعبر عن الجامعة، وتعكس صورتها الإيجابية في المشاركة الفعالة.

وذكر رئيس جامعة قناة السويس، أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية لديها أكثر من 2000 طالب مغترب، سيتم نقلهم إلى مقار اللجان الخاصة بالمغتربين في القنطرة شرق.

وأشار «مندور» إلى أن المشاركة الفعالة، والتصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري لكل مواطن، في إطار من الديمقراطية الكاملة، مشيراً إلى عقد سلسلة من الاجتماعات بهدف حث الشباب على المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبناء مستقبل الوطن.