جامعة القناة: نسعى لإنشاء مركز بحوث مصري صيني لتوطيد العلاقات بين البلدين

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على توطيد العلاقات المصرية الصينية، من خلال مشروع إنشاء مركز الدراسات والبحوث المصرية الصينية في الجامعة، وبالتحديد داخل معهد كونفوشيوس، وذلك لتوضيح الرؤى والاستراتيجيات والأدب والثقافة الصينية.

واستقبل رئيس جامعة القناة اليوم الأحد، شين جي نائب وزير التعليم الصيني، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم شينج جيان رئيس هيئة المنح الدراسية، ورؤساء قطاعات التعاون والتبادل الدولي في وزارة التعليم الصينية، ولو شونشينج المستشار التعليمي بالسفارة الصينية بالقاهرة.

مندور: الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا نموذج يحتذى به

وقال «مندور» إن جامعة قناة السويس هي الأولى على مستوى الجامعات المصرية التي تحظى بشراكة واسعة مع الجانب الصيني، تضم معهد كونفوشيوس ومعهد الاستزراع السمكي، مضيفا أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية نموذج يحتذى به في التعاون الدولي، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تطوير مهارات اللغة لدى طلاب المصرية الصينية، وذلك حتى يكون له مردود أكبر لسرعة اندماجهم في أسواق العمل.

نائب وزير التعليم الصيني يدعو رئيس الجامعة لزيارة الصين

من جانبه أعرب شين جي عن اعتزاز الجانب الصيني بشخص الدكتور ناصر مندور، لكونه أول رئيس جامعة مصري حاصل على درجة الدكتوراه من الصين، مقدما الدعوة له وعدد من الطلاب لزيارة الصين ديسمبر القادم لحضور مؤتمر دولي والتعرف على حضارتها وثقافتها.

وقدم الدكتور تامر نبيل عرضا لبعض المشروعات الطلابية، ومنها السيارة الكهربائية والذراع الصناعي، مؤكداً أن الدفعة الأولى للكلية وعددها 100 طالب وطالبة تم تعيينهم بالشركات الصينية الكبرى.