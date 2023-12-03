رئيس جامعة المنوفية: تطوير مجمع حمامات السباحة لخدمة 2500 متدرب

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، حمام السباحة الأولمبي، لمتابعة سير العمل بمجمع الرياضات المائية، والتأكد من عمل الحمام بكفاءة بعد أعمال الصيانة والتجهيزات التي تمت بالحمام في الفترة الماضية.

تدفئة مياه حمامات السباحة طوال فترة الشتاء

وأكد رئيس جامعة المنوفية، علي أنه تم تنفيذ أعمال الصيانة والتجهيزات اللازمة للحمام الأولمبي، بالإضافة إلي تدفئة المياه طوال فصل الشتاء، مشيرا إلي أن الحمام يستقبل خلال فصل الصيف أكثر من 2500 متدرب خلال الشهر ونحو 1500 متدرب خلال فصول الشتاء مقسمين على 40 فصلا تدريبيا، تشمل تدريب طلاب كلية التربية الرياضية وطلاب الجامعة وأبناء العاملين ومن يرغب من اهالي المحافظة والمجتمع المحيط.

متابعة دورية وصيانة لمجمع حمامات السباحة

وشدد «القاصد» على المتابعة الدورية لأعمال صيانة حمام السباحة، نظرا للاقبال الشديد من الطلاب والمواطنين من خارج الجامعة للاشتراك بأنشطة المجمع المائي، مؤكدا أن الجامعة تسعى دائما الي تقديم خدمات تعليمية ومجتمعية وتدريبية للطلاب مميزة والمجتمع.

وأكد رئيس الجامعة، أنه يتم تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية للطلاب والمتدربين في إطار الإهتمام بصحة الطلاب والشباب، تماشيا مع توجهات الدولة بالاهتمام بالنشء والشباب وتقديم كل الدعم لهم.