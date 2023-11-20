مع بداية فصل الشتاء.. أفضل طرق لتقليل التهاب الجيوب الأنفية في المنزل

مع اقتراب فصل الشتاء، يُصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد والفيروسات، نظرا لانخفاض درجات الحرارة، خاصة مرضى الجيوب الأنفية الذين يتعرضون للإصابة بالالتهاب في حالة الطقس البارد، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير طرقا تساعد في تقليل التهاب الجيوب الأنفية.

طرق تقلل من التهاب الجيوب الأنفية

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن من هناك طرق عديدة تساعد على التقليل من التهاب الجيوب الأنفية وتكون متوفرة في المنزل، والتي منها شرب السوائل بوفرة للماء وعصائر الفاكهة الطبيعية، ما يساعد في تعزيز المناعة، وتنظيف الجهاز الجيوب الأنفية والأنف.

ومن ضمن الطرق التي تساعد على التقليل من التهاب الجيوب الأنفية تناول مشروبات الأعشاب الطبيعية لأنها تعزز المناعة والوقاية من فيروسات نزلات البرد، وتفيد في التخلص من الإفرازات واحتقان الأنف والجيوب الأنفية.

وأضاف استشاري المناعة أنه يفضل أيضاً استنشاق بخار شاي الأعشاب قبل شربها لتنشيط الدورة الدموية في هذه المناطق وزيادة المناعة المحلية فيها، أيضا تنشيط الأهداب التي تمسح وتنظف المجاري الهوائية العليا وتخلصها من الميكروبات والإفرازات.

وتابع «بدران» أن أغلب الأعشاب بها مواد مقشعة لأنها مكونات طبيعية نشطة، تساعد على ترقيق المخاط الراكد لإزالة الاحتقان لتحسين جودة التنفس وأيضا يزيد من محتوى الماء في الإفراز المخاطية، وكذلك تساعد على ترطيب المخاط، حيث يجعل المخاط أقل لزوجة ويسهل إخراجه مع السعال.

وجاء من أقوى المقشعات الطاردة والملينة للمخاط، بحسبما ذكره «بدران»:

- الماء

- عسل النحل

- النعناع

- الزعتر

أعراض التهاب الجيوب الأنفية

وهناك العديد من الأعراض التي تدل على التهاب الجيوب الأنفية الحاد وفقا لما نشرته وزارة الصحة والسكان وتتمثل في:

الصداع

ألم بالوجه

صعوبة وعدم القدرة على الشم

ارتفاع درجة الحرارة الجسم إلى 38 درجة

إفرازات سميكة من الأنف لونها بين الأصفر والأخضر

التعب والسعال

ضغط الأذن أو الامتلاء