«الصحة»: افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي خلال أكتوبر الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان افتتاح وتشغيل 6 أقسام للعلاج الطبيعي في بعض المستشفيات بمحافظات جنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ والفيوم، وذلك خلال شهر أكتوبر الماضي، بهدف تحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه جرى افتتاح قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة جنوب سيناء بمستشفيي طابا وكاترين المركزي وانضمامهما للهيئة العامة للرعاية الصحية، لافتا إلى افتتاح قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الصوفية في الشرقية.

وأضاف أنه جرى تشغيل قسمين للعلاج الطبيعي بمحافظة كفر الشيخ بوحدة دمرو إدارة سيدي سالم وبمستشفى حميات مطوبس، كما جرى تطوير قسم العلاج الطبيعي بمستشفى الفيوم العام بمحافظة الفيوم.

خطة علاجية مناسبة

وأشار الدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الرعاية العلاجية ، إلى دور العلاج الطبيعي في تقديم الرعاية الصحية للأشخاص المصابين بالأمراض والإصابات الحركية المختلفة وتعزيز القدرات البدنية المتضررة نتيجة تلك الإصابات، إذ يقيم أخصائي العلاج الطبيعي الحالات، ويضع الخطة العلاجية المناسبة للمريض، باستخدام الوسائل العلاجية المناسبة ذات المرجعية العلمية الحديثة.

أضاف أنه جرى افتتاح 17 قسما للعلاج الطبيعي، وتطوير 7 آخرين بالوحدات الصحية والمستشفيات بمحافظات الإسكندرية والمنوفية وبني سويف والبحيرة والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ وجنوب سيناء، وذلك خلال الربع الثالث من العام الحالي.

تدريبات علمية

وأكد الدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، استمرار عقد التدريبات العلمية والعملية لممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي بجميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى الجمهورية، وذلك حرصاً على رفع كفاءة العاملين والوصول إلى أفضل معدلات الأداء، كما تم المرور على مستشفيات محافظة سوهاج لمتابعة سير العمل بقسم العلاج الطبيعي بالمستشفيات.