التحالف الوطني بكفر الشيخ ينظم مؤتمرا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

‏نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكفرالشيخ، مؤتمرًا جماهيريا حاشدا لتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى أيام 11، و12، و13 من الشهر الجاري، وذلك حفاظاً على الأمن القومي المصري واستكمال عملية البناء والتطوير التي بدأها في كل المجالات.

مؤتمر جماهيري حاشد

وشارك ضمن أعمال المؤتمر، الذي عقد اليوم، في محافظة كفر الشيخ، أعضاء التحالف الوطني، وعدد من ممثلي الأحزاب، وجميع فئات وأطياف المجتمع بكفرالشيخ، بهدف المشاركة الفاعلة في ماراثون الانتخابات الرئاسية.

وأشار اللواء أسامة العتربي المنسق العام التحالف الوطني بكفرالشيخ، إلى أهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والعطاء، الذي بدأها الرئيس السيسي، في كل شبر من أرض مصر.

حضور كبير

كما حضر المؤتمر الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والدكتور عبد الحميد زيد نقيب الاجتماعيين على مستوى الجمهورية.

وحث المشاركون في المؤتمر لدعم الرئيس بضرورة المشاركة من جانب المواطنين بالانتخابات الرئاسية المقبلة «انزل وشارك»، فى جميع مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ.

وحضر مؤتمر التحالف الوطني، عدد كبير من المواطنين وسط هتافات «هنشارك هننتخب»، وذلك خلال عرس الديمقراطية بالانتخابات الرئاسية من السهر الجاري.