الانتهاء من تجهيز 961 مدرسة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بالقاهرة

أعلن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الانتهاء من تجهيز المقرات الانتخابية، لاستقبال الناخبين وعددهم 8 ملايين و236 ألفا و761 مواطنا، موزعون على 45 لجنة عامة، بها 961 لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا، بالإضافة إلى 58 لجنة للوافدين.

دور أجهزة المحافظة

وشدد على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة، موضحا أن أجهزة الدولة تقدم الدعم اللوجيستي، مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام، ويجرى المتابعة من داخل مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة للتنسيق والربط مع الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة.

وحث محافظ القاهرة المواطنين على المشاركة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا أن المشاركة واجب وطني على الجميع، وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

وأشارمحافظ القاهرة إلى انه تم تكليف اللجان المشكلة من كافة الأجهزة التابعة والمعنية بالعملية الانتخابية بمراجعة المراكز الانتخابية والمقرات والتأكد من صلاحيتها، والتأكيد علي متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إليها ورفع أي إشغالات بها ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

مراجعة مقار اللجان

وأكد محافظ القاهرة على أنه تم مراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وتوافر حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطى من خلال مولدات كهربائية .وشدد محافظ القاهرة علي ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الاطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنية.

درجة الإستعداد

كما أكد محافظ القاهرة على مديرية الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ.كما طالب محافظ القاهرة هيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور القاهرة للدفع بالعدد الكافى من الاتوبيسات وتوفير الخطوط اللازمة لوصول الناخبين إلى لجانهم بيسر وسهولة . وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء برفع جميع الاشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.