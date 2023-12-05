«مياه الشرب» بسوهاج تستعد لـ«الانتخابات الرئاسية 2024» بحملات توعية للعاملين بها

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، اجتماعًا موسعًا مع العاملين بالقطاع والإدارات التابعة له، وذلك لتوضيح أهمية المشاركة في هذا الحدث الديمقراطي.

مشاركة مياه الشرب بسوهاج بالانتخابات الرئاسية

جاء ذلك في إطار حث جميع العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بضرورة المشاركة الفعالة والإيجابية في الاستحقاق الدستورى القادم أيام 10، 11، 12من شهر ديسمبر الجاري، وذلك لاختيار رئيس الجمهورية.

منح العاملين خطوط سير للاقتراع

وحث رئيس قطاع الصرف الصحي جميع العاملين بتوعية زملاءهم واسرهم بضرورة المشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات.

وأوضح أنه سيتم منح العاملين بالشركة خطوط سير أيام الاقتراع للتوجه إلى لجانهم الانتخابية والادلاء بأصواتهم.

وأكد رئيس قطاع الصرف الصحي، أنّ الشركة لا تدخر جهدًا في المشاركة في جميع المناسبات القومية والمحلية بما يصب في مصلحة المواطن والوطن.