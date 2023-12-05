شروط صرف منحة ​​​​​​​​الزواج من التأمينات الاجتماعية

منحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مزايا لأصحاب المعاشات ولمستحقي المعاش بعد وفاة المستفيدين، مثل «منح القطع، منح الزواج، منح الوفاة» وغيرها من المنح، وفقًا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، موضحة أن من حق الفتاة عند زواجها صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن سنة كاملة، مع الإلتزام بالشروط التى حددها القانون .

ووفقًا لموقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ترصد «الوطن» شروط وخطوات صرف منحة زواج للفتاة عن معاش والدها كالتالي:

- لابد أن تكون الابنة مستحقة لصرف معاش والدها، وألا تكون قد قامت بصرف تلك المحنة «محنة الزواج» من قبل.

- بالنسبة لوصف الخدمة في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة.

- تحسب المنحة على المعاش المستحق عن شهر الزواج.

- لا تستحق المنحة إلا لمرة واحدة.

تسقط منحة الزواج أو القطع في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

شروط استحقاق الخدمة

أن يكون مستحق في المعاش.

أن لا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

إجراءات الحصول على الخدمة

التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفى.صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق.