ما هي شروط استفادة أرملة صاحب المعاش من التأمين الصحي؟

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يحق للأرملة تقاضي معاش زوجها المتوفى، وذلك وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019.

الانتفاع بتأمين المرض

وأشارت الهيئة عبر الموقع الرسمي لها، ردا على سؤال أحد المواطنين حول مدى أحقية أرملة صاحب المعاش في الانتفاع بخدمات التأمين الصحي، إلى أنه يحق لها الانتفاع إذا أبدت الرغبة بالانتفاع بتأمين المرض، مقابل خصم 2% من نصيبها المستحق في المعاش لصالح التأمين الصحي.

شروط حصول الأرملة على معاش زوجها

وأوضحت أن هناك عدة شروط لحصول الأرملة على معاش زوجها المتوفي سواء المؤمن عليه أو صاحب المعاش، وهي:

- أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.