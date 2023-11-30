تفاصيل معاش الطفل.. الفئات المستحقة وقيمته

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي معاش الطفل للأطفال الذين تقل أعمارهم هم 18 سنة، وقيمة المعاش تحدد وفقا لعدد الأطفال، وتقدم معها منحا دراسية لكل طفل مستفيد من المعاش، بشرط أن يكون منتظما في التعليم الأساسي.

من يستحق صرف معاش الطفل؟

وقالت «التضامن الاجتماعي»، إن معاش الطفل يصرف للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، أو أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، كما يمنح لأطفال السجين لمدة لا تقل عن 3 أعوام.

وتسعى الدولة إلى توفير الحماية الاجتماعية لكل الفئات المستحقة للرعاية، وتقرر منح معاش للأطفال الأيتام أو مجهولي الأب أو الأبوين، أو أطفال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيت، كما يمنح لأطفال السجين لمدة لا تقل عن 3 أعوام بشرط أن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

قيمة معاش الأطفال

وفقاً لتقرير حكومي، فإن القيمة تكون وفقا لعدد الأطفال، وطلب الحصول على المعاش يكون من خلال استيفاء البيانات بوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، مؤكداً أن الأطفال الأيتام يندرجون تحت بند «دعم كرامة» وتكون المبالغ المقررة كالتالي:

- صرف 350 جنيهًا لمستفيدي «كرامة» من الأيتام.

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من «تكافل».

- صرف 450 جنيها شهريا للمسنين من مستفيدي «دعم كرامة».

- صرف 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي «كرامة».

صرف دعم لأبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»

ويجري صرف دعم للطلبة أبناء المستفيدين من «تكافل وكرامة»، شرط الانتظام بالتعليم، كالتالي:

- صرف 60 جنيهًا للطفل أقل من 6 سنوات.

- صرف 80 جنيها لكل طفل في المرحلة الابتدائية.

- صرف 100 جنيه للطفل في المرحلة الإعدادية شهريا.

- صرف 140 جنيها في المرحلة الثانوية.

- صرف 200 جنيه للطالب الجامعي شهريا.