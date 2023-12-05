«كمل بصوتك».. مبادرة لحث المصريين على المشاركة في انتخابات الرئاسة

أطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة «قمنا بواجبنا لمصر.. كمل بصوتك وقوم بواجبك»؛ لحث المواطنين داخل البلاد بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس الاتحاد، إنّ الجاليات المصرية قدّمت درسا كبيرا في الوطنية والالتفاف حول القيادة السياسية، وهو ما وضع المواطنين بالداخل أمام مسؤولية كبيرة وهي الحفاظ على ذلك العرس الوطني، وضرورة المشاركة بكثافة أيام 10 و12 و13 ديسمبر الجاري.

وأكد حسين أن أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 3 آلاف شاب لم ينته دورهم في العملية الانتخابية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانتهاء انتخابات المصريين في الخارج، ولكنهم مستمرين في أداء دورهم الوطني لرد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تلك المبادرة التي تهدف إلى التحرك بين أبناء الجاليات، في مختلف دول العالم وحثهم على التواصل مع ذويهم بالداخل من لمشاركتهم في الانتخابات.

وأوضح النائب محمود حسين أن الاتحاد سيقوم بالتنسيق، مع الحملة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، برئاسة المستشار محمود فوزي، في عقد عدد من اللقاءات مع أبناء الجالية المصرية في الخارج، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ومطالبتهم باستكمال دورهم الوطني وتوعية ذويهم بالداخل على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والتصويت لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جانبه قال النائب سيد سمير، نائب رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إن جميع أعضاء الاتحاد حريصين على استكمال دورهم الوطني والعمل على التحرك بقوة بين المواطنين بالداخل، لحثهم على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، لتصل رسالة للعالم كله، بأن الشعب المصري ملتف حول قيادته السياسية.

قال علاء ثروت، عضو اتحاد المصريين بالخارج إنّ المصريين سيضربون المثل في المشاركة في أهم استحقاق انتخابي، وسيعطون انطباعا إيجابيا عن أبناء الدولة المصرية وحرصهم علي المشاركة فى التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التى انطلقت فى السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم أجمع.

فيما أكد أمجد المناوي وشريف النسيري، منسقا الاتحاد بالمملكة العربية السعودية، أنه سيتم بدءاً من اليوم التواصل مع روابط الجالية المصرية في السعودية، للعمل على توعية ذويهم بضرورة المشاركة الإيجابية، لاستكمال الدور الوطني الذي بدأه المصريين بالخارج بالتصويت بكثافة في انتخابات الرئاسة.

أكد أحمد ابو عجيله ومحمد حافظ منسقا شباب المصريين بالخارج بدولة الإمارات، إن التحديات الحالية التي تواجه البلاد، كانت دافعة للمصريين بالخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية بهدف اختيار قائد البلاد في الفترة المقبلة يكون قادرًا على مواجهة تلك التحديات سواء الأمنية أو الاقتصادية.

وأكدا أن أبناء الجالية المصرية بالإمارات متواصلين في دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال حث ذويهم داخل البلاد على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة.

دعا أحمد بدوي منسق الاتحاد في دولة سويسرا ، المصريين بالداخل لاستكمال ذلك العرس الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية بالداخل أيام 10، و11، و12 ديسمبر المقبل، منوها وثقته في احتشاد المواطنين أمام اللجان، لدعم وطنهم والحفاظ عليه من أي مخاطر تهدد أمنه واستقراره.

أكد محمد شحاتة منسق الاتحاد في دولة قطر، أن أبناء الجالية المصرية بقطر، حريصين علي رد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، مؤكدا أن أبناء الجالية فتحوا قنوات اتصال مع ذويهم لحثهم على استكمال دور المصريين بالخارج والمشاركة بكثافة في انتخابات الرئاسة.