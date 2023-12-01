النمسا وتونس وبغداد والصين.. المصريون في الخارج يشاركون بانتخابات الرئاسة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، لقطات ترصد توافد أبناء الجالية المصرية في النمسا وتونس وبغداد والصين والجزائر، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024.

الجاليات المصرية بالخارج

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، اليوم الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

ويشار إلى أنّ عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، انطلقت بدءًا من اليوم الجمعة، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي، وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، يأتي هذا، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية 2024.

قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلًا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي «رمز النجمة»، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي «رمز الشمس»، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد «رمز النخلة»، والمرشح الرئاسي حازم عمر «رمز السلم».