رئيس «العربية للتصنيع»: تواجد أكثر من 400 شركة على أرض مصر شهادة في حقها

قال اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مشاركة الهيئة في معرض الصناعات الدفاعية «إيديكس» 2023، تأتي في وقت عصيب يشهده العالم، فتواجد أكثر من 400 شركة على أرض مصر في هذا الوقت، شهادة في حق مصر، بأنها بلد الأمن والأمان والاستقرار، لافتًا إلى أن مثل تلك الفعاليات، فرصة للهيئة لتجهيز كل ما هو جديد في عالم الصناعات الدفاعية، ويجري الاستعداد بشكل قوي من خلال مهندسي ومهندسات الهيئة العربية للتصنيع، بالاشتراك مع القوات المسلحة، لنقل التكنولوجيا وتوطينها في مصر.

5 مجموعات بجناح الهيئة العربية للتصنيع

وأضاف «عبد اللطيف»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، أن جناح الهيئة العربية للتصنيع، كان به 5 مجموعات من الصناعات الدفاعية جديدة، وتُعرض لأول مرة في جناح الهيئة، أولها الذخائر الجوية، وعبارة عن قنابل جوية تستخدم مع القوات الجوية في الطائرات، وبها 4 طرازات تحت اسم «عائلة حافظ».

ويتراوح وزنها من 500 لـ2000 رطل، ولديها قدرة على اختراق الخرسانة المسلحة، وكذلك يوجد مركز سيادة وسيطرة آلي متحرك، وهذا متعدد المهام، ويستخدم عسكريا ومدنيا، إذ يستخدم عسكريا في مراكز القيادة والسيطرة المختلفة، ويستخدم مدنيا في مراكز إدارة الأزمات، وهذا المركز صُنع في مصر.

وتابع أن الهيئة لديها 14 شركة ومصنع، وكل شركة تعمل في مجال معين، والميزة في الهيئة هو التكامل بين بعضها البعض، لإحداث التكامل في الصناعة، مشيرًا إلى أنه جرى إنشاء سيارة مصفحة تحت اسم «قادر 1»، وهذه تُصنع في أحد مصانع الهيئة بالكامل، ولأول مرة في مصر، في مصنع «قادر للصناعات المتطورة»، وجرى تصنيعها من الألف للياء، وتلك العربة تم تجهيزها بتجهيزات، طبقا لمطالب وزارة الداخلية.