غرفة السياحة: بوابة العمرة أصدرت 300 ألف باركود للسعودية منذ سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن بوابة العمرة المصرية أصدرت منذ يوم 5 سبتمبر الماضى وحتى الآن نحو 300 ألف رقم تعريفي ( باركود) للمواطنين المصريين المسافرين للسعودية حاملي تأشيرات العمرة والزيارة الشخصية والسياحة وغيرها من تأشيرات دخول المملكة العربية السعودية التي يتطلب حصول حاملها على باركود البوابة للسماح له بالسفر للمملكة عبر المنافذ المصرية .

700 ألف باركود بنهاية الموسم

وأضاف لـ«الوطن» أنه من المتوقع أن تصل أعداد الباركودات التي ستصدرها بوابة العمرة المصرية للمواطنين الحاصلين على تأشيرات دخول السعودية والتي يلزم الحاصل عليها الحصول على رقم تعريفي من البوابة بنهاية الموسم الحالي بشهر ذي القعدة من عام 1445 هجريا إلى ما يقرب من 700 ألف باركود.

سعر باركود العمرة

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إلى أن سعر باركود البوابة المصرية للعمرة هذا العام يبلغ نحو 2000 جنيه وذلك بتراجع نحو 1150 جنيها عن العام الماضي، موضحا أن بوابة العمرة المصرية منذ إنشائها فى عام 2021 ساهمت في انتظام كافة رحلات العمرة.