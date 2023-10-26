غرفة السياحة: 140 ألف مواطن أدوا العمرة منذ 5 سبتمبر الماضي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أعداد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة منذ بدء الرحلات في 5 سبتمبر الماضي وحتى الآن بلغ أكثر من 140 ألف معتمر.

وأضاف أن غالبية هذا العدد سافر لأداء مناسك العمرة الشهر الماضي، موضحا أن إقبال المصريين على السفر للعمرة خلال الشهر الجاري أقل من نظيره خلال شهر سبتمبر الماضي.

بدء العام الدراسي وتأثيره على العمرة

وأضاف لـ«الوطن» أن أعداد المواطنين الذين سافروا للعمرة منذ بدء شهر أكتوبر الجاري وحتى الآن متوسطة، موضحا أن العديد من شركات السياحة ونظرا لضعف الإقبال على السفر للعمرة حاليا بسبب بدء العام الدراسي باتت تسير رحلة واحدة شهريا والبعض الآخر أوقف تسيير الرحلات.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن غالبية الذين سافروا للعمرة منذ بدء الرحلات الشهر الماضي اختاروا برامج العمرة الاقتصادية التي يبلغ مدتها 14 يوما، لافتا إلى أن حجوزات رحلات العمرة خلال الشهر المقبل لا تزال ضعيفة حتى الآن.