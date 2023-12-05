أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023

تشهد أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية، استقرارا ملحوظا منذ بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجت أمس بقيمة 55 جنيها بالنسبة لعيار 21 الأكثر مبيعا، وفق بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت البيانات أنّ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا 2790 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 3188 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 داخل محلات الصاغة دون ضريبة ومصنعية 2391 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما يبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 1865 جنيها، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 12 إلى 1600 جنيه، وعن سعر جنيه الذهب فسجل في محلات الصاغة دون ضريبة 22 ألفا و320 جنيها، أما سعر الأونصة يسجل 99 ألفا و520 جنيها.