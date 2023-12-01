بعد التراجعات الأخيرة.. كم سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم؟

سجّلت أسعار الذهب في بداية التعاملات المسائية بمحلات الصاغة المصرية، اليوم الجمعة، استقرارًا، بعدما شهدت سلسلة من التراجعات خلال الفترة الماضية تقدر بنحو 65 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل الآن نحو 2770 جنيهًا دون مصنعية، كما استقر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً والمستخدم في صناعة السبائك ليسجل نحو 3166 جنيهًا خلال بداية التعاملات المسائية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر دون مصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر، استقرارًا بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2902 جنيه للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2770 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2374 جنيهًا، وعيار 14 سجل نحو 1847 جنيهًا للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 1-12-2023 استقرارًا بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 22160 جنيهًا للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2034 دولارا.