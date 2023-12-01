سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف التعاملات الآن.. اعرف بكام؟

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة الأول من ديسمبر 2023، استقراراً في منتصف التعاملات الصباحية، إذ سجل عيار 21، الأكثر تداولاً، نحو 2770 جنيهاً، في محال الصاغة والمجوهرات المصرية، لتظل متراجعة عن مستويات الأسبوع الماضي.

ووفقاً لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية، كانت الأسعار بالنسبة لجرام الذهب عيار 21، قد وصلت إلى نحو 2810 جنيهات، وبلغت الأوقية في أسواق الذهب العالمية 2034 دولاراً، وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب وفقا لشعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 2770 جنيها للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً نحو 3166 جنيها للبيع دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2374 جنيها للبيع، فيما بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1847 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 14

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1847 جنيها للبيع، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الجمعة 1-12-2023 في محال الصاغة 22 ألفا و160 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتتغير أسعار الذهب بالمصنعية من شركة إلى أخرى، فالمشغولات التي جرى تصنيعها في الورش أغلى من المصانع، وتختلف من عيار إلى آخر.

سعر الذهب عالميا

وسجلت أسعار الذهب العالمية في البورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الجمعة 1-12-2023 نحو 2034 دولارا للأوقية.