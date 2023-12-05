هل يحقق سعر الذهب عالميا قفزات جديدة؟.. خبير يوضح

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعات ملحوظة، لتصل قيمة الأوقية إلى 2135 دولارا أمريكيا أمس الاثنين، قبل أن تتراجع خلال ساعات قليلة لتستقر في نطاق 2060 دولارا.

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي

وأشار الدكتور فادي كامل، المدير التنفيذي ورئيس المحللين بشركة «ذهب مصر»، إلى أن هذه الارتفاعات جاءت استجابة لعدة عوامل رئيسية، أبرزها تراجع مؤشر الدولار الأمريكي والتوقعات المستمرة بأن البنك الفيدرالي قد يعدل سياسته النقدية بخفض أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024.

وتابع «كامل»، أن هذه التغييرات تأتي في أعقاب تباطؤ بيانات التضخم الأمريكية، وتعزز الإقبال على الذهب كأصل استثماري آمن وموثوق، خاصة في ظل الصراعات الجارية في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

2070 دولاراً سعر الأوقية

وشهد تحركات الذهب مساء يوم الجمعة 1 ديسمبر2023، ارتفاعاً إلى مستويات قياسية بلغت 2070 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار وتباطؤ بيانات التضخم الأمريكية، مما عزز التوقعات بتعديل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي.

نظرة المستثمر للذهب كأصل استثماري

وفي تصريحات سابقة، توقع رئيس المحللين بشركة «ذهب مصر»، أن يتخطى الذهب العالمي حاجز 2100 دولار فى نهاية العام، مؤكداً أن قرار شراء أو بيع الذهب يعتمد على نظرة المستثمر للذهب كأصل استثماري.

واشار إلى أهمية اعتبار الذهب استثمار طويل الأجل، وتشجيع الاستثمار فيه كأداة للتحوط بدلاً من المضاربة أو تحقيق أرباح سريعة.

الاستثمار في الذهب كوسيلة للتحوط

ووفقًا لتقديرات خبراء «ذهب مصر»، من المتوقع أن يتخطى المعدن الأصفر حاجز الـ2200 دولار قبل نهاية الربع الثاني من عام 2024، حيث تظهر هذه التوقعات الثقة في استدامة ارتفاع أسعار الذهب في المستقبل القريب، مما يشجع على الاستثمار فيه باعتباره وسيلة للتحوط والاستثمار طويل الأجل، الأمر الذى يعلل تقرير (مجلس الذهب العالمى - WGC)، الذي يظهر عزم 24% من كل البنوك المركزية من زيادة احتياطيات من الذهب لديها في الأشهر الاثني عشر المقبلة، خصوصاً مع تزايد تشاؤمها بشأن الدولار الأمريكي.