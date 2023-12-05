مصر تضمد جراح مرضى غزة داخل مستشفياتها.. أطفال وكبار تحت رعاية الأطباء

قدمت مصر يد العون والمساعدة للأشقاء في فلسطين من منطلق واجبها ومسؤوليتها العربية على مدار حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة، الدولة المصرية لم تتأخر في تضميد جراح الأشقاء، باستقبال المصابين ما بين أشخاص وحالات دقيقة وأطفال مصابين بالسرطان، ورضع خدج في حالة خطرة.

استقبال مصابين بجروح خطيرة

في 5 نوفمبر الماضي، استقبلت مصر في ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي للأشقاء في قطاع غزة، مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة ليوضح وقتها الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات الـ12، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا.

شهادات الأطباء وقتها كانت صادمة، حيث تنوعت الإصابات ما بين «كسور بالجمجمة، انفجارات في الشرايين وداخل أعضاء مختلفة في الجهاز الهضمي، فقدان للنظر، حروق شديدة»، بحسب الكشف الطبي عليهم داخل مستشفى العريش في شمال سيناء؛ ليشير الأطباء إلى تعرض المصابين إلى أسلحة محرمة دوليا على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

في الوقت الذي كان هؤلاء المصابين يتلقون الرعاية الطبية داخل مصر، قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف، مع استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بحسب تصريحات وزير الصحة.

استقبال 28 رضيعا

وبعد أيام من استقبال المصابين بحالات خطرة، استقبلت مصر 28 طفلًا من الأطفال الخدج عبر معبر رفح البري لتصف الصحف الأمريكية الأطفال بأنهم أصبحوا رمزا لمعاناة المدنيين في المستشفى الذي حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلية الأسبوع الماضي ثم داهمته لتلتفت إليهم مصر وتستقبلهم عبر معبر رفح.

ولم يقف الدعم عند ذلك بل دخل أيضا مجموعة من الأطفال الفلسطينيين مرضى السرطان، من قطاع غزة إلى مصر، وفور استقبالهم جرى نقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.

أستاذ علوم سياسية بجامعة القدس: مصر لم تتأخر عن تلبية نداء فلسطين

الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، يرى أن الدولة المصرية منذ بداية الحرب على قطاع غزة وهي تقف إلى جوارها حتى أنها استعدت لنقل مئات من المصابين للعلاج داخل مستشفياتها على نفقة الدولة، لافتا إلى تبرعها لاستقبال 28 طفلا خديجا كانوا في حالة حرجة بعد قصف مستشفى الشفاء.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حديثه مع «الوطن»، إلى استقبال المستشفيات المصرية إلى مرضى السرطان الذين كانوا في وضع حرج نتيجة العدوان الإسرائيلي، وجميعهم نقلوا إلى مصر ويتلقون عناية ورعاية من جانب الأطباء داخل مستشفيات العريش والقاهرة، مشيرا إلى أن دور مصر يقابل بتحية وترحاب من جانب الشعب الفلسطيني الذي بحاجة لمن يضمد جراحة في تلك الفترة الصعبة.

وتابع «الرقب»، أن ما تفعله مصر في ضوء دورها مع فلسطين اعتاد عليه الشعب الفلسطيني من وقت سابق حيث كرم المصريين وإضافة إلى ذلك موقفها من دعم على أرض الواقع في ظل الحرب التي يشنها العدون الإسرائيلي.