إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالإسماعيلية

شنت الوحدات المحلية في المراكز والقرى بمحافظة الإسماعيلية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، والتصدي بكل حزم لأشكال التعدي.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وقال بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، إن الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، شنت عدة حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، استهدفت إزالة 38 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 17 قيراطا، عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

محافظ الإسماعيلية: إزالة فورية لكل التعديات

وقال اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، إنه لن يتم السماح بأي تعد على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأضاف أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه.

وأشار إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.