حياة كريمة تواصل ندواتها لنشر ثقافة التطوع بين طلاب الجامعات

تواصل مؤسسة حياة كريمة، عقد ندواتها التعريفية لنشر ثقافة التطوع بين طلاب الجامعات، مؤكدة اهتمام الشباب بحضور ندوات المؤسسة، التي تستهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتعزيز المشاركة في العمل العام لشباب الجامعات.

أهمية العمل التطوعي

أوضحت حياة كريمة، في بيان، أن الندوات التعريفية، تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي والتوعية بالقضية الفلسطينية فضلًا عن التعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات، من أجل تعظيم الاستفادة من القدرات الشبابية، والعمل على تنمية الوعي لدى طلاب الجامعات، بحجم الإنجازات والجهود التنموية، وتشجيعهم على المشاركة في العمل الذي تقوم به المبادرة الرئاسية، لتعزيز مفاهيم المواطنة والولاء والانتماء.

نشر ثقافة التطوع

وفي وقت سابق، أطلقت مؤسسة حياة كريمة، سلسلة من الندوات التوعوية بين طلاب الجامعات، للتوعية والتثقيف بأهمية العمل التطوعي خاصة بين طلاب الجامعات، إلى جانب تنظيم جولات ميدانية إلى مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي نفذتها المبادرة بقرى ومراكز المرحلة الأولى، بالإضافة إلى منح الشباب فرصة للتطوع والمشاركة في العمل العام لتوظيف طاقتهم الحماسية، والاستفادة من قدراتهم.