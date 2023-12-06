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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 6-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

صفية النجار
12:03 ص | الأربعاء 06 ديسمبر 2023
برج الجدي

برج الجدي

يتمتع برج الجدي بالجدية في تصرفاته خاصة في أوقات العمل، ويحمل الكثير من المشاعر الطيبة وصاحب ابتسامة رقيقة، وحكيم في تصرفاته يستخدم عقله طوال الوقت، ويفكر بطرق مختلفة ومميزة تساعده على تحقيق النجاح والتفوق، ويتمتع بشخصية مستقلة، ولا يطلب المساعدة إلا في أضيق الحدود.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 6-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا للمواقع المتخصصة في الأبراج.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تخبرك الأفلاك يا برج الجدي أن حرصك الدائم على مساعدة الآخرين ساعدك على أن تكون محبوباً من زملائك، وعاد عليك أيضاً بشكل إيجابي، حيث استطعت أن تحقق المزيد من النجاح والتفوق.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك أن الانطوائية التي تعودت عليها منذ صغرك تظهر واضحة في تصرفاتك مع شريك حياتك، لذا تنصحك أن تغير من نفسك وتهتم به لبعض الوقت حتى تحسن علاقتك به.

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بقلم صفية النجار