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حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 5-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
08:05 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
برج العقرب

برج العقرب

يتميز مولود برج العقرب وفقًا لما يقول الخبراء، بالعديد من الصفات الإيجابية، فهو شخص معروف بحبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه، ويتمتع بشخصية قيادية مميزة، وبذكاء وشجاعة، ولديه مرونة شديدة، ويمتلك عددًا لا حصر له من الأصدقاء.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم الثلاثاء برج العقرب 5-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم برج العقرب 5-12-2023 على الصعيد المهني

يقول الخبراء إنّك قد تستطيع اليوم بفضل ما تتمتع به من مهارات وذكاء منحك الله إياهما، الوصول لأفكار مميزة ومتنوعة تجعلك تتقدم على زملائك وتستطيع منافستهم، بل والتفوق عليهم.

حظك اليوم الثلاثاء برج العقرب على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، تصادف شخصًا مثيرًا للاهتمام يتوافق معك في العديد من صفاتك الشخصية، ومن يدري ربما يكون هو ذلك الشخص الذي تبني معه أسرة صغيرة سعيدة كما كنت تحلم طوال الوقت.

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بقلم عبدالعزيز سلامة