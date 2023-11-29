يتميز برج الجدي بالمرح ويملك ثقة عالية بنفسه، وقادر على تحقيق أهدافه مهما كانت الظروف من حوله ويمتلك قلبا كبيرا وحنونا، ويعشق النظام والترتيب ولا يتقبل الرأي الآخر بسهولة، بسبب عنده الذى يشتهر به.

ومن مشاهير برج الجدى الرئيس الراحل أنور السادات، ونعرض تفاصيل حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تنصحك الأفلاك على الصعيد المهني يا برج الجدي ألا تنسى نفسك في الانشغال بالعمل، وحاول أن تأخذ قسطا من الراحة، ليكون لديك رؤية واضحة، في العمل القادم الذى تريد تحقيقه بشكل هادئ.

حظك اليوم برج الجدى عاطفيا

تنصحك الأفلاك على الصعيد العاطفي أن تثق بنفسك أكثر من ذلك، ولا تقلل من مشاعرك الرومانسية فهى أمر هام أمام شريك الحياة، وتعامل معه بشكل هادئ دون أي تعصب أو غضب لمزيد من الراحة.