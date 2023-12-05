السفير محمد العرابي: مصر تدير التحديات الدولية بحكمة وعقلانية

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن الحق في الحياة أبسط مبادئ حقوق الإنسان، لافتا إلى أن السياسة المصرية الخارجية لديها مبادئ قائمة على السلام والتنمية في ظل التحديات الإقليمية.

3 تصنيفات للدول

وأوضح العرابي، خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الدول تصنف في 3 تصنيفات فاشلة أو هشة أو راسخة، والدولة المصرية راسخة رغم تحديات المنطقة، والوضع الدولي لكل دولة قائم على الاستقلالية في اتخاذ القرار وهو ما نجحت مصر في تحقيقه، وتمكنت من مواكبة التطور في مخلتف القضايا.

المواطن المصري قادر على التعبير عن إرادته

وأشار وزير الخارجية الأسبق إلى أن مصر تدير التحديات الدولية بمنتهى الحكمة والعقلانية، ونعلم جيدا أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات جديدة، ورسالة المصريين في الخارج بتواجدهم عقب اللجان الانتخابية رغم صعوبة الظروف في بعض الدول وصلت للجميع، والكل أدرك أن المواطن المصري قادر على التعبير عن إرادته.

وتابع: «مصر تسير وفقا للاستراتيجية الاستباقية للاستعداد المبكر لأي أزمات، وتمكنت من الموازنة بين المبادئ والمصالح، ونتمنى لمصر الاستمرار في الاستقرار».