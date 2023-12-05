التحالف الوطني ينظم حملة تبرع بالدم للفلسطينيين في كفر الشيخ

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، حملة تبرع بالدم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع المحافظة وعدد من الجمعيات الأهلية، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين، جراء الأحداث الراهنة.

إقبال كثيف من أهالي كفر الشيخ

وشهدت الحملة بمدينة كفر الشيخ إقبالاً كثيفاً من أبناء المحافظة، خاصة طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ للتضامن مع أهالي فلسطين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنّ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم حملة تبرع بالدم بمدينة كفر الشيخ، بالتنسيق مع محافظة كفر الشيخ، لدعم أشقائنا الفلسطينيين، جراء الأحداث الراهنة.

محافظ كفر الشيخ يُشيد بدور التحالف الوطني

وأثنى المحافظ على المشاركة المجتمعية لكل المنضمين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مشيدًا بدور التحالف الفعال في توفير الكميات اللازمة من الدم لإنقاذ الضحايا والجرحى من الشعب الفلسطيني.

وتأتي حملة التبرع بالدم تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.