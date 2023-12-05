المصريين الأحرار ينظم مؤتمرا لذوي الهمم لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، مؤتمرا جماهيريًا نوعيًا بعنوان «مكتسبات ذوي الهمم في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي»، بأحد القاعات بمنطقة شبرا مصر، تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار تحركات الحزب لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، واهتمامه بالوصول لكافة فئات المجتمع المصري.

وأعرب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته البالغة بالمؤتمرالنوعي الذي يستهدف ويحتضن أبطال ذي قدرات استثنائية، ولعل ذلك من أفضل المؤتمرات التي يشهدها وينظمها الحزب منذ تأسيسه.

خليل: علينا مسؤولية وطنية ودستورية

وقال خليل: «نجتمع اليوم على أرضية وطنية وعلينا مسؤولية وطنية ودستورية ومجتمعية للنزول في الانتخابات الرئاسية جميعًا وبالأخص أبطالنا من ذوي الهمم أيام 10 و11 و12 ديسمبر يكونوا أمام صناديق الاقتراع وصوتهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي الذي أولى اهتمامًا بالغا بهذا الملف الحيوي، ظهورنا أمام لجان الاقتراع رسالة للعالم بأن بلادنا العزيزة متحضرة وقوية وتطبق أسنى حقوق الإنسان والإنسانية أفضل من كافة دول العالم».

وأضاف رئيس حزب المصريين الأحرار في كلمته بالمؤتمر: «عليكم يا أبطال مصر رفع راية العلم أمام العالم أجمع وكل منكم يستطيع وبحضوره القوي مع أصدقائه وأسرته ومحبيه أمام اللجان الانتخابية، ويسعدني وجود ممثل لكم داخل غرفة العمليات المركزية لمتابعة العملية الانتخابية».

وشدد على ضرورة الاصطفاف والتلاحم مع الوطن والقائد لاستكمال حكاية الوطن وتلافي كافة العقباب والاشكاليات؛ وردًا على بعض التساؤلات والشكاوى، وقال: «خطوات الرئيس السيسي سريعة واستثنائية في كافة الملفات ولا يواكبها سرعة من الجهاز التنفيذي، وفي القلب منها منظومة رعاية وخدمة ذوي الهمم»، مؤكدا أن المصريين الأحرار بابه مفتوح ويسعد بخدمة كافة أبناء مصر وسيكون دائم التواصل والتنسيق مع الأبطال.

وتناولت كلمة النائبة السابقة عن ذوي الهمم جهاد إبراهيم، الحديث عن الرئيس الإنسان والذي تغير في عهده وضع ومكانة ذوي الإعاقة وبات لهم تمثيل نيابي وبرلماني.

حسان: السيسي غير حياة ذوي الإعاقة في مصر

وتحدث خالد حسان، أول معاق يعبر المانش، عن دور الرئيس السيسي في تغيير حياة ذوي الإعاقة في مصر، والاهتمام بأصحاب الإعاقة المؤهلين للبطولات وغيرها وتناول وجود قانون لذوي الاحتياجات الخاصة وقانون 39 بالشؤون الاجتماعية، وحث بزيادة الاهتمام بالمخترعين وأصحاب الرؤى من ذوي الإعاقة.

ووصف أحمد حسن العجوز، من هيئة الدفاع عن الإعاقة، الرئيس السيسي بأنه الأب والإنسان والذي كان راعيا لصدور قانون الإعاقة 2018 وصندوق ذوي الإعاقة واهتمامه الحقيقي بهذه الفئة التي عانت كثيرا طيلة العهود.