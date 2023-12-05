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النائب الأول لـ«حماة الوطن»: الرئيس السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ مصر

كتب:

محمد أيمن سالم
06:48 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
اللواء أحمد العوضي

اللواء أحمد العوضي

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، إن الدولة المصرية حققت مبادئ حقوق الإنسان من خلال العمل الفعلي على أرض الواقع من خلال المشروعات التنموية، والتشريعات التي تخدم احتياجات المواطن المصري.

وأوضح العوضي خلال كلمته في مؤتمر أمانة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أن الرئيس السيسي انحاز بشكل كبير لحقوق الإنسان، ومنذ توليه المسؤولية وهو يحقق إنجازات غير مسبوقة في كل أنحاء الوطن، لافتا إلى أن صعيد مصر أصبح ينعم بكم كبير من الإنجازات من طرق وسكك ومشروعات تنموية.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القضاء على الإرهاب هو أهم الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في حماية الأمن القومي، لافتا إلى أن تنمية سيناء مستمرة، ومخطط لها أن تكون ذات كثافة سكانية كباقي محافظات مصر.

وتابع: «الرئيس السيسي جعل الدولة المصرية دولة راسخة صاحبة قرار في مختلف قضايا المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ورفضت مصر مبدأ التهجير عبر فرض رأيها على العالم».

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